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Регион 12.03.2023 21:29

Главы МИД Беларуси и Ирана обсудили торговлю и инвестиционное сотрудничество

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили на встрече в Тегеране торговлю между двумя странами и инвестиционное сотрудничество, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

"Подчеркнут конструктивный характер взаимодействия Минска и Тегерана, а также необходимость интенсификации двусторонних контактов. Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что стороны обсудили совместные шаги по дальнейшему укреплению белорусско-иранского диалога в сферах, представляющих взаимный интерес.

Диалог двух руководителей внешнеполитических ведомств состоялся в Тегеране накануне официального визита в Иран президента Белораруси Александра Лукашенко.

В пресс-службе МИД отметили, что Алейник и Абдоллахиан обсудили состояние и динамику развития двусторонних отношений, а также практическую реализацию белорусско-иранских проектов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, МИД


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