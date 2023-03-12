Грузия продолжит реализацию национальную суверенную политику

Грузия продолжит реализовывать национальную суверенную политику, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
"Мы не против кого-либо. У каждой страны есть свои интересы, но мы имеем право на свои интересы, вот о чем мы говорим. Поэтому мы будем продолжать эту национальную, суверенную политику", - сказал Гарибашвили в воскресенье в эфире грузинской телекомпании "Имеди".
По его словам, если бы власти Грузии сделали необдуманные, эмоциональные шаги, то в стране сегодня ничего бы не было.
"Инфляция упала до 8%, безработица и бедность достигли исторического минимума. Столько рабочих мест создано, мы повысили пенсии, зарплаты как в бюджетной сфере, так и в частном секторе. Мы добились больших успехов во всех направлениях. Мы начинаем очень масштабные проекты", - отметил он.
По его мнению, такой прогресс многих раздражает.
"У многих была иллюзия и надежда, что роль Грузии все же должна состоять в том, чтобы участвовать в войне. Мы давно отказались от этой роли", - подчеркнул Гарибашвили.
"Наша задача - укрепить суверенитет, независимость нашей страны и наша главная мечта - объединить страну и достойно вступить в Европейский Союз", - резюмировал он.
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