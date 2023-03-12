Гарибашвили надеется, что Грузия получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза до конца 2023 года.

"Мы ожидаем, что, поскольку мы делаем все возможное, мы должны получить статус к концу года. Если речь идет о заслуженном приеме. Наша страна заслуживает статуса кандидата", - сказал Гарибашвили в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".