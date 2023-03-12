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Регион 12.03.2023 23:27

Гарибашвили надеется, что Грузия получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза до конца 2023 года.

"Мы ожидаем, что, поскольку мы делаем все возможное, мы должны получить статус к концу года. Если речь идет о заслуженном приеме. Наша страна заслуживает статуса кандидата", - сказал Гарибашвили в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ЧЛЕНСТВО


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