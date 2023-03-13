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Макроэкономика 13.03.2023 10:15

Дефицит бюджета США в феврале вырос на 21%, за пять месяцев фингода - в 1,5 раза

Дефицит госбюджета США в феврале составил $262,434 млрд, что на 21,2% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($216,59 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета снизились на 9,6% - до $262,114 млрд. Расходы увеличились на 3,6% и достигли $524,548 млрд.

Между тем за пять месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 1,5 раза (на 52%) относительно аналогичного периода годом ранее - до $722,627 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода сократился на 4%, составив $1,735 трлн.

Расходы повысились на 7,7% - до $2,458 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу подскочили на 29% на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Кроме того, расходы на социальные пособия повысились на 9%.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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