Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Дальнее зарубежье 13.03.2023 09:38

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

КНДР произвела запуск двух крылатых ракет с подводной лодки в минувшее воскресенье, сообщает ЦТАК.

"На рассвете 12 марта проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет из подводного положения", - говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что подводная лодка "8.24 Yongung" запустила две стратегические крылатые ракеты в акватории залива Кенпхо.

"Запущенные две стратегические крылатые ракеты, пролетев 7563-7575 секунд над Японским морем по определенной 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 1500 км, попали в цель", - информирует ЦТАК.

Подчеркивается, что учения прошли успешно.

"В ходе учений подтверждена надежность системы вооружений, проверена и оценена готовность подводных сил", - добавляет агентство.

Центральный Военный Комитет Трудовой партии Кореи выразил удовлетворение результатом учений.

"Через учения по запуску из подводного положения ясно выражена неизменная воля нашей армии постоянно контролировать нынешнюю ситуацию, когда откровенными становятся военные попытки США и южнокорейских марионеточных предателей против нашей Республики, в опоре на подавляющие мощные силы, а также подтверждена постоянная мобилизованность средств сдерживания ядерной войны во всех пространствах", - отмечает ЦТАК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, ПОДЛОДКА, РАКЕТЫ, ЗАПУСК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az