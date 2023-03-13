КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

КНДР произвела запуск двух крылатых ракет с подводной лодки в минувшее воскресенье, сообщает ЦТАК.
"На рассвете 12 марта проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет из подводного положения", - говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что подводная лодка "8.24 Yongung" запустила две стратегические крылатые ракеты в акватории залива Кенпхо.
"Запущенные две стратегические крылатые ракеты, пролетев 7563-7575 секунд над Японским морем по определенной 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 1500 км, попали в цель", - информирует ЦТАК.
Подчеркивается, что учения прошли успешно.
"В ходе учений подтверждена надежность системы вооружений, проверена и оценена готовность подводных сил", - добавляет агентство.
Центральный Военный Комитет Трудовой партии Кореи выразил удовлетворение результатом учений.
"Через учения по запуску из подводного положения ясно выражена неизменная воля нашей армии постоянно контролировать нынешнюю ситуацию, когда откровенными становятся военные попытки США и южнокорейских марионеточных предателей против нашей Республики, в опоре на подавляющие мощные силы, а также подтверждена постоянная мобилизованность средств сдерживания ядерной войны во всех пространствах", - отмечает ЦТАК.
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