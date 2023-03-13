Великобритания в ближайшие два года дополнительно инвестирует в оборону $6 млрд

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответ на растущую мировую нестабильность анонсировал увеличение военного бюджета страны в ближайшие два года на 5 млрд фунтов стерлингов ($6 млрд).
"Согласно новому отчету 2023 (Integrated Review Refresh (IR23), в течение следующих двух лет министерству обороны будет предоставлено дополнительно 5 млрд фунтов для пополнения и увеличения запасов жизненно важных боеприпасов, модернизации британского ядерного предприятия и финансирования следующего этапа программы подводных лодок AUKUS", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией премьера.
Этому предшествовало четырехлетнее увеличение расходов на оборону на 24 млрд фунтов ($28,5 млрд) в 2020 году, что является самым большим увеличением со времен холодной войны, отмечается в сообщении.
Уточняется, что Сунак также "ставит цель увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в долгосрочной перспективе", и Лондон намерен обсуждать с союзниками "будущие позиции и распределение бремени" летом на саммите НАТО в Литве.
"Мы пересмотрим расходы на оборону после 2025 года в свете этих амбиций", - говорится в релизе.
Власти Азербайджана планируют в ближайшие дни провести вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции
Тиране и Баку необходимо активизировать сотрудничество в сферах экономики и туризма - президент Албании
Алиев и Бегай обсудили шаги для развития отношений между Азербайджаном и Албанией
Туркменистан планирует построить вторую комбинированную парогазовую электростанцию
ГТК увеличил в январе-феврале перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 23%
«Все везде и сразу» стал лучшим фильмом по версии «Оскара»
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умер 1 человек
Алиев утвердил состав оргкомитета для проведения в Баку в 2023 году конференции MINEPS VII
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна