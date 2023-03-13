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Дальнее зарубежье 13.03.2023 10:26

КНДР будет отвечать «сверхмощными контрмерами» на действия США и их союзников

КНДР готова к "сверхмощным контрмерам" в ответ на действия США против республики, заявил МИД Северной Кореи.

"КНДР еще раз торжественно заявляет, что для последовательной защиты суверенитета, права и интересов государства будет отвечать сверхмощными контрмерами на самые гнусные заговорщические вылазки США и их сателлитов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном ЦТАК.

В министерстве напомнили, что одновременно с военными учениями США и Южной Кореи, которые стартуют 13 марта, Вашингтон пытается созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения "вопроса по правам человека" в КНДР.

"КНДР, считая гнусные происки нажима в области "прав человека" со стороны США самым ярким выражением враждебной политики против КНДР, решительно осуждает и всесторонне отвергает их", - отметили в северокорейском МИД.

По мнению ведомства, Соединенные Штаты используют "вопрос по правам человека" как "средство гнусного вмешательства во внутренние дела самостоятельных суверенных государств, нацеленное на развал их строя и смену властей".

"Происки США и их сателлитов против КНДР в области "прав человека" не имеют никакого отношения к настоящему обеспечению прав человека, а являются всего лишь политизированным враждебным инструментом для искажения имиджа КНДР и уничтожения настоящих прав и интересов корейского народа", - резюмировали в министерстве.

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Тэги: КНДР, США, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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