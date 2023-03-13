Манат подешевел к евро, укрепился к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 марта сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 13 марта ЦБА установил на уровне 1.8223 манат/1EUR (10 марта - 1.8011 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 марта установил на уровне 0.0223 манат/1RUB (10 марта - 0.0224 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 13 марта ЦБА установил на уровне 0.0896 манат/1TRY (10 марта - 0.0898 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
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