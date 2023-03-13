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Финансы 13.03.2023 10:36

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch.

Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.

"Все вкладчики этой финансовой компании получат полную компенсацию", - говорится в совместном заявлении министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

При этом защита не распространяется на некоторых акционеров и держателей необеспеченного долга, отмечается в заявлении. Руководство банка было отстранено.

В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Средства будут предоставлены на льготных условиях - бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.

"Американская банковская система остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте - во многом благодаря реформам, осуществленным после финансового кризиса для улучшения защиты банковской отрасли. Эти реформы в сочетании с сегодняшними мерами демонстрируют нашу решимость сделать все необходимое для обеспечения безопасности сбережений вкладчиков", - говорится в заявлении.

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Тэги: США, БАНК, РЕГУЛЯТОРЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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