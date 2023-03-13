Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).
Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch.
Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.
"Все вкладчики этой финансовой компании получат полную компенсацию", - говорится в совместном заявлении министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
При этом защита не распространяется на некоторых акционеров и держателей необеспеченного долга, отмечается в заявлении. Руководство банка было отстранено.
В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Средства будут предоставлены на льготных условиях - бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.
"Американская банковская система остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте - во многом благодаря реформам, осуществленным после финансового кризиса для улучшения защиты банковской отрасли. Эти реформы в сочетании с сегодняшними мерами демонстрируют нашу решимость сделать все необходимое для обеспечения безопасности сбережений вкладчиков", - говорится в заявлении.
Власти Азербайджана планируют в ближайшие дни провести вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции
Тиране и Баку необходимо активизировать сотрудничество в сферах экономики и туризма - президент Албании
Алиев и Бегай обсудили шаги для развития отношений между Азербайджаном и Албанией
«Все везде и сразу» стал лучшим фильмом по версии «Оскара»
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умер 1 человек
Алиев утвердил состав оргкомитета для проведения в Баку в 2023 году конференции MINEPS VII
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Южная Корея и США начали командно-штабные учения Freedom Shield
В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара циклона, есть жертвы
КНДР будет отвечать «сверхмощными контрмерами» на действия США и их союзников
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна