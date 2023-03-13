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13.03.2023 10:36

Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты

Kapital Bank предлагает предпринимателям малого, среднего и крупного бизнеса тарифные пакеты, включающие в себя основные банковские операции и продукты, а также дополнения к этим пакетам. Клиенты могут приобрести тарифные пакеты и дополнения к пакетам, не приходя в банк, при помощи единоразовой оплаты в Müştəri Bank. Таким образом, клиенты могут в течение года бесплатно и неограниченно осуществлять соответствующие операции, а также пользоваться другими льготами.

Клиенты, приобретающие продукты Kapital Bank, имеют возможность получить в среднем 40% скидки на банковские расходы по сравнению со стандартными тарифами. В настоящее время Kapital Bank предлагает своим клиентам, осуществляющим операции во всех видах валют и пользующимся другими банковскими продуктами, пакеты «Təməl», «Uğur», «İnkişaf» , «Zirvə», «Hədəf» тарифа «Hər şey daxil» («Все включено»), а также пакеты «XS», «S», «M», «L», «XL» тарифа «Sərfəli» («Выгодный») для клиентов, предпочитающих оплату в национальной валюте.

Помимо тарифных пакетов, Kapital Bank также предлагает воспользоваться пакетными дополнениями «Valyuta Mübadiləsi», «Hesabdan Məxaric» и «Əmək Haqqı», которые включают в себя обменные, приходно-расходные и другие сегментированные операции. В соответствии с объемом оборота своего бизнеса, предприниматели могут легко выбрать подходящие им тарифные пакеты и дополнения к этим пакетам.

С более подробной информацией о тарифных пакетах и пакетных дополнениях можно ознакомиться, пройдя по следующему линку: https://kbl.az/tpyks. Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно пройти по линку https://cb.kapitalbank.az/login.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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