В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара циклона, есть жертвы

Власти Перу из-за ливневых дождей объявили режим чрезвычайной ситуации в 11 департаментах страны, а также в столице Лиме и ее городе-спутнике Кальяо, сообщает в ночь на понедельник радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".
"В сложившихся условиях правительство объявило режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого будут приниматься незамедлительные исключительные необходимые меры, направленные на сокращение существующих рисков, а также на оказание необходимой помощи", - приводит радиостанция выдержки из сообщения правительства.
Сообщается, что жертвами стихии стали не менее шести человек.
Ливневые дожди, вызванные циклоном "Яку", привели к наводнениям в департаментах Айякучо, Анкаш, Апуримак, Арекипа, Ика, Куско, Мокегуа, Пуно, Такна, Уанкавелика, Уануко и Хунин, отмечает радиостанция. Именно в этих департаментах, а также в столичном регионе введены чрезвычайные меры.
Между тем, премьер-министр Перу Альберто Отарола проинформировал, что, согласно имеющимся данным, ливневые дожди продлятся и во вторник в частности в Лиме, отметив, что сотрудники все соответствующих служб должны быть готовы к удару стихии.
Циклон "Яку" ударил по Перу в пятницу.
Власти Азербайджана планируют в ближайшие дни провести вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции
Тиране и Баку необходимо активизировать сотрудничество в сферах экономики и туризма - президент Албании
Алиев и Бегай обсудили шаги для развития отношений между Азербайджаном и Албанией
Туркменистан планирует построить вторую комбинированную парогазовую электростанцию
ГТК увеличил в январе-феврале перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 23%
«Все везде и сразу» стал лучшим фильмом по версии «Оскара»
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умер 1 человек
Алиев утвердил состав оргкомитета для проведения в Баку в 2023 году конференции MINEPS VII
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна