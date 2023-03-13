В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара циклона, есть жертвы

Власти Перу из-за ливневых дождей объявили режим чрезвычайной ситуации в 11 департаментах страны, а также в столице Лиме и ее городе-спутнике Кальяо, сообщает в ночь на понедельник радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

"В сложившихся условиях правительство объявило режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого будут приниматься незамедлительные исключительные необходимые меры, направленные на сокращение существующих рисков, а также на оказание необходимой помощи", - приводит радиостанция выдержки из сообщения правительства.

Сообщается, что жертвами стихии стали не менее шести человек.

Ливневые дожди, вызванные циклоном "Яку", привели к наводнениям в департаментах Айякучо, Анкаш, Апуримак, Арекипа, Ика, Куско, Мокегуа, Пуно, Такна, Уанкавелика, Уануко и Хунин, отмечает радиостанция. Именно в этих департаментах, а также в столичном регионе введены чрезвычайные меры.

Между тем, премьер-министр Перу Альберто Отарола проинформировал, что, согласно имеющимся данным, ливневые дожди продлятся и во вторник в частности в Лиме, отметив, что сотрудники все соответствующих служб должны быть готовы к удару стихии.

Циклон "Яку" ударил по Перу в пятницу.