Южная Корея и США начали командно-штабные учения Freedom Shield

Военные Южной Кореи и США в понедельник приступили к 11-дневным командно-штабным учениям Freedom Shield, в то время как на Корейском полуострове происходит рост напряженности, сообщает "Рёнхап".

"Совместные учения имеют оборонительный характер, они основаны на оперативном плане по защите Южной Кореи от потенциальной агрессии со стороны Северной Кореи", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

По данным "Рёнхап", речь идет о самых длительных командно-штабных учениях Сеула и Вашингтона, причем по сценарию разыгрываемых на компьютерах симуляций боевых действий, необходимо отбить атаки Северной Кореи и провести "кампанию по стабилизации" на территории КНДР. В Сеуле отмечали, что военные игры также будут учитывать рост ракетных и ядерных угроз Пхеньяна.

За Freedom Shield должны последовать около 20 войсковых маневров Южной Кореи и США, в том числе с участием амфибийных сил, под общим названием Warrior Shield. Масштаб полевых учений союзников на этот раз достигнет уровня прежних маневров Foal Eagle, которые приостановило в 2019 году прежнее южнокорейское правительство в рамках сближения Сеула с Пхеньяном.

Между тем, ВВС Южной Кореи также начали маневры: они включают в себя дневные и ночные вылеты, отработку навыков своевременного снабжения боеприпасами, восстановление в экстренном режиме поврежденных взлетно-посадочных полос, реагирование на атаки террористов, использующих химическое, биологическое и радиологическое оружие.

Позднее в марте ожидается прибытие в Южную Корею американского авианосца Nimitz для участия в совместных учениях с южнокорейскими военными.

Южная Корея и США проводят масштабные командно-штабные учения дважды в год - весной и летом; летние называют Ulchi Freedom Shield.

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что КНДР готова к "сверхмощным контрмерам" в ответ на действия США против республики. В министерстве напомнили, что одновременно с военными учениями США и Южной Кореи, которые стартуют 13 марта, Вашингтон пытается созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения "вопроса по правам человека" в КНДР.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи передало, что КНДР произвела запуск двух крылатых ракет с подводной лодки в минувшее воскресенье.