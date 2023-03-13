В Азербайджане на приватизацию планируют выставить свыше 20 предприятий

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана подготовила список средних и крупных госпредприятий, которые будут выставлены на приватизацию.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе, с целью привлечения инвестиций в экономику страны, технологической модернизации морально и физически изношенных предприятий, мобилизации их потенциала и выхода на производство конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также создания новых рабочих мест предприятия, выставляемые на конкурс предлагаются по цене ниже реальной рыночной стоимости, а также могут быть рассмотрены возможности применения мер стимулирования по отношению к потенциальным инвесторам.
В список включены 22 средних и крупных предприятия которые будут выставлены на приватизацию.
Среди них наиболее крупным является ООО «Азерипяк» с уставным капиталом 8 млн 119,579 тыс. манатов. Предприятие занимается производством различных изделий из шелка-сырца и шелковых тканей.
Кроме этого на приватизацию планируют выставить ОАО «Гянджа-гяннады» (уставный капитал 5 млн 280,19 тыс. манатов), предприятие занимается производством кондитерских изделий; ООО «АСК Изолит» (2 млн 696,689 тыс. манатов), предприятие производит полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы, композитную арматуру; Шекинский консервный завод (имущественный комплекс) с уставным капиталом 2 млн 478 тыс. манатов; ООО «АСК Текстиль» (1 млн 814,379 тыс. манатов), предприятие специализируется на переработке ткани, пряжи, вязании, производстве текстильных изделий.
Б.Рустамбеков
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