Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Макроэкономика 13.03.2023 15:03

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023г до 2%

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2023 год, отметив в качестве позитивных факторов снятие ковидных ограничений в Китае, существенное ослабление газового кризиса в Европе, а также неожиданную устойчивость потребительского спроса в США.

Согласно новому прогнозу Fitch, мировой ВВП в этом году увеличится на 2%, а не на 1,4%, как ожидалось в декабре.

Прогноз роста экономики КНР на текущий год повышен до 5,2% с 4,1%, еврозоны - до 0,8% с 0,2%, США - до 1% с 0,2%.

В то же время Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на 2024 год до 2,4% с 2,7%. Это связано с отложенным эффектом быстрого подъема ключевых процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ), говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO).

"Это лишь вопрос времени, когда последствия ужесточения политики станут более видимыми", - заявил главный экономист Fitch Брайан Култон.

Эксперты агентства отмечают, что общая инфляция, вероятно, уже достигла своего пика, однако базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания) остается упрямо высокой, в связи с чем ФРС и ЕЦБ опасаются ее закрепления. При этом дисбалансы на рынке труда, которые являются источником роста зарплат, не уменьшаются, говорится в обзоре.

Fitch ожидает, что пиковым уровнем ставки ФРС будет 5,5%, базовой процентной ставки по кредитам ЕЦБ - 4%, причем до этих значений ставки дойдут в июне.

В настоящее время ставка ФРС составляет 4,5-4,75%, ставка по кредитам ЕЦБ - 3%.

"Монетарному стимулированию нужно больше времени, чем ожидалось ранее, чтобы замедлить спрос в США, однако мы уверены, что резкое увеличение ставки Федрезервом в конечном итоге скажется на активности. Мы по-прежнему прогнозируем рецессию в США, однако полагаем, что она начнется в третьем квартале 2023 года - на несколько месяцев позже, чем ставка ФРС достигнет своего пика", - говорится в обзоре Fitch.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, FITCH, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг превысит 3% - ING S&P заявило о риске рецессии в Европе и США в случае затягивания конфликта в Украине Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 2,9% до 2,4% Moody`s ухудшило прогнозы роста ВВП G20 на 2022 и 2023гг Глава JPMorgan Джейми Даймон готовит банк к урагану в мировой экономике Инфляция в Канаде в апреле достигла рекорда за 31 год S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран мира в 2022-2023 гг Представители США, ФРГ, Японии покинули сессию МВФ и ВБ во время выступления России Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 3,2% Мировую экономику ждет стагфляция в этом году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az