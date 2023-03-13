Забастовка работников аэропортов нарушила авиасообщение в Германии

Германский профсоюз Ver.di, объединяющий в том числе и работников различных служб гражданской авиации, инициировал в понедельник забастовку в аэропортах Берлина, Гамбурга, Ганновера и Бремена с требованием повышения зарплат, это привело к нарушению авиасообщения в стране, сообщает Associated Press.
В частности, в аэропорту Берлина отменили около 200 вылетов, и около трети запланированных входящих рейсов. В Гамбурге не состоятся все 123 запланированных вылета и, по крайней мере, 50 из 121 входящих рейса.
Профсоюзы требуют повышения зарплат на 10,5%, в то время как работодатели предлагали повышение на 5% в два этапа и единовременную выплату в 2,5 тыс. евро каждому работнику.
В конце февраля в Германии прошла предупредительная забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов, в результате чего в аэропорту "Кельн/Бонн" отменили практически все авиарейсы. Забастовка затронула и ряд других воздушных гаваней Германии. Сотрудники служб безопасности аэропортов организовали протест после того, как им не удалось договориться с руководством относительно повышения их заработной платы.
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