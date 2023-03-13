Южная Корея одобрила планы закупок истребителей F-35A и зенитных ракет SM-6

Национальное управление оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи поддержало планы приобрести дополнительные истребители-бомбардировщики F-35A и зенитные ракеты SM-6 морского базирования, сообщает в понедельник "Рёнхап".

"Южная Корея, с целью укрепить средства сдерживания против растущих военных угроз со стороны Северной Кореи, одобрила масштабные оборонные проекты - закупки дополнительной партии истребителей-"невидимок" F-35 и ракет-перехватчиков морского базирования SM-6", - информирует агентство.

На приобретение F-35 планируют направить $2,85 млрд - на период по 2028 год включительно. Однако в DAPA не уточнили, сколько самолетов намерены приобрести. В данный момент на вооружении ВВС Южной Кореи стоят 40 F-35A, и как ожидается, Сеул может купить еще 20 единиц.

В свою очередь ракеты SM-6 планируют устанавливать на новые эсминцы KDX-III Batch II с системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"): эти корабли должны войти в строй в ближайшие годы. В настоящий момент южнокорейские военные имеют на вооружение зенитные ракеты SM-2 на нынешних эсминцах с Aegis, однако хотят получить более современные ракеты-перехватчики, с более дальним радиусом действия.

Также DAPA планирует работать над созданием в 2023 - 2032 годах управляемого вооружения класса "земля-земля", которое можно будет загружать на транспортные средства, и над разработкой и производством в 2023 - 2030 годах новой зенитной ракеты морского базирования для следующего поколения эсминцев, которые находятся на стадии разработки.