Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Регион 13.03.2023 16:30

Песков о восстановлении дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом: приветствуем такие шаги

В Кремле приветствовали восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и назвали это шагом по снижению напряженности в регионе.

"Мы приветствуем любые шаги, которые способствуют и будут способствовать понижению уровня напряженности и активизации диалога в регионе, в весьма нестабильном регионе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать восстановление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом.

"Тем более, когда речь идет о таких ключевых региональных игроках как Саудовская Аравия и Иран", - добавил представитель Кремля.

В пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия на переговорах, проведенных при посредничестве Китая, согласились восстановить дипотношения и в течение двух месяцев открыть посольства друг у друга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ИРАН


Похожие новости


Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка - Кремль Путин: СаудАравия в решениях об объеме добычи нефти руководствуется интересами баланса рынка Развитие сотрудничества с Россией позволит совместно реагировать на угрозы и вызовы - саудовский принц Россия настроена на развитие двустороннего ВТС с Саудовской Аравией Контакты на высшем уровне между Москвой и Эр-Риядом в преддверие саммита ОПЕК+ пока не планируются - Песков РФ предложила Саудовской Аравии создать рабочую группу по развитию водородной энергетики - Новак Москва и Эр-Рияд обсуждают увеличение добычи ОПЕК+ на 0,5 млн б/с и увеличение Саудовской Аравией на 0,5 млн б/с РФ знала о плане сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и уговаривала не делать этого Встреча министров ОПЕК+ возобновилась после перерыва, звучат призывы перенести заседание на вторник Глава британского МИД намерен представить парламенту список россиян и саудовцев, которым грозят санкции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az