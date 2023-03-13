Песков о восстановлении дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом: приветствуем такие шаги

В Кремле приветствовали восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и назвали это шагом по снижению напряженности в регионе.

"Мы приветствуем любые шаги, которые способствуют и будут способствовать понижению уровня напряженности и активизации диалога в регионе, в весьма нестабильном регионе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать восстановление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом.

"Тем более, когда речь идет о таких ключевых региональных игроках как Саудовская Аравия и Иран", - добавил представитель Кремля.

В пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия на переговорах, проведенных при посредничестве Китая, согласились восстановить дипотношения и в течение двух месяцев открыть посольства друг у друга.