Песков о восстановлении дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом: приветствуем такие шаги

В Кремле приветствовали восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и назвали это шагом по снижению напряженности в регионе.
"Мы приветствуем любые шаги, которые способствуют и будут способствовать понижению уровня напряженности и активизации диалога в регионе, в весьма нестабильном регионе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать восстановление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом.
"Тем более, когда речь идет о таких ключевых региональных игроках как Саудовская Аравия и Иран", - добавил представитель Кремля.
В пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия на переговорах, проведенных при посредничестве Китая, согласились восстановить дипотношения и в течение двух месяцев открыть посольства друг у друга.
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