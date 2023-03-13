Fitch повысило прогноз цен на нефть в 2024-25гг, понизило оценку для газа в 2023г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен нефти на 2024-25 годы на фоне геополитических рисков, однако понизило оценку стоимости газа в 2023 году из-за сокращения спроса в Европе, активного предложения СПГ, высокого уровня запасов газа и ожиданий увеличения добычи в США.

"Повышение прогноза цен на нефть на 2024-25 годы отражает наше мнение, что для снижения цен потребуется больше времени на фоне сокращения поставок из России и осторожного подхода ОПЕК+ к увеличению предложения", - говорится в пресс-релизе агентства.

Теперь аналитики Fitch ожидают, что разница в котировках Brent и WTI в 2023-25 годах составит $5 из-за высоких транспортных расходов и рыночной волатильности, и опустится до $3 только в 2026 году.

Эксперты оставили неизменным прогноз для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель, тогда как ожидания средней цены WTI на текущий год были понижены на $1, до $80 за баррель. Прогноз для Brent на 2024 год был повышен на $10, до $75 за баррель, на 2025 год - на $12, до $65 за баррель.

Тем временем Fitch резко снизило оценки стоимости газа на европейском хабе TTF и американском Henry Hub на 2023 год.

"Мы снизили наш прогноз цен на газ на европейской площадке TTF в 2023 году вдвое, до $20 за 1 тыс. кубических футов, на фоне большего, чем ожидалось, уровня запасов газа в ЕС, сокращения спроса и обильных поставок СПГ", - отмечают эксперты агентства, добавив, что волатильность на рынке может сохраниться.

Прогноз цен на площадке Henry Hub был снижен до $3,5 с $5 за 1 тыс. кубических футов в 2023 году и до $3,5 с $4 в 2024 году.

"Понижение прогнозов стало следствием более теплой погоды как в Северной Америке, так и в Европе, а также ожиданий роста добычи, в особенности на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне", - говорится в сообщении Fitch.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ: