Fitch повысило прогноз цен на нефть в 2024-25гг, понизило оценку для газа в 2023г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен нефти на 2024-25 годы на фоне геополитических рисков, однако понизило оценку стоимости газа в 2023 году из-за сокращения спроса в Европе, активного предложения СПГ, высокого уровня запасов газа и ожиданий увеличения добычи в США.
"Повышение прогноза цен на нефть на 2024-25 годы отражает наше мнение, что для снижения цен потребуется больше времени на фоне сокращения поставок из России и осторожного подхода ОПЕК+ к увеличению предложения", - говорится в пресс-релизе агентства.
Теперь аналитики Fitch ожидают, что разница в котировках Brent и WTI в 2023-25 годах составит $5 из-за высоких транспортных расходов и рыночной волатильности, и опустится до $3 только в 2026 году.
Эксперты оставили неизменным прогноз для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель, тогда как ожидания средней цены WTI на текущий год были понижены на $1, до $80 за баррель. Прогноз для Brent на 2024 год был повышен на $10, до $75 за баррель, на 2025 год - на $12, до $65 за баррель.
Тем временем Fitch резко снизило оценки стоимости газа на европейском хабе TTF и американском Henry Hub на 2023 год.
"Мы снизили наш прогноз цен на газ на европейской площадке TTF в 2023 году вдвое, до $20 за 1 тыс. кубических футов, на фоне большего, чем ожидалось, уровня запасов газа в ЕС, сокращения спроса и обильных поставок СПГ", - отмечают эксперты агентства, добавив, что волатильность на рынке может сохраниться.
Прогноз цен на площадке Henry Hub был снижен до $3,5 с $5 за 1 тыс. кубических футов в 2023 году и до $3,5 с $4 в 2024 году.
"Понижение прогнозов стало следствием более теплой погоды как в Северной Америке, так и в Европе, а также ожиданий роста добычи, в особенности на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне", - говорится в сообщении Fitch.
Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:
|
2022г
|
2023г
|
2023г
|
2024г
|
2024г
|
2025г
|
2025г
|
Актуальное значение
|
старый
|
новый
|
старый
|
новый
|
Старый
|
новый
|
Базовый сценарий
|
нефть Brent
|
99
|
85
|
85
|
65
|
75
|
53
|
65
|
нефть WTI
|
94,3
|
81
|
80
|
62
|
70
|
50
|
60
|
природ.газ Henry Hub
|
6,4
|
5
|
3,5
|
4
|
3,5
|
3
|
3
|
природ.газ TTF/NBP
|
15,8
|
40
|
20
|
20
|
20
|
10
|
10
|
Стрессовый сценарий
|
нефть Brent
|
45
|
70
|
35
|
45
|
45
|
35
|
нефть WTI
|
42
|
65
|
32
|
42
|
42
|
32
|
природ.газ Henry Hub
|
2,5
|
2
|
2
|
2,25
|
2,25
|
2,25
|
природ.газ NBP
|
15
|
10
|
7
|
7
|
4,5
|
4,5
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