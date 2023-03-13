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Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

ТЭК 13.03.2023 14:16

Fitch повысило прогноз цен на нефть в 2024-25гг, понизило оценку для газа в 2023г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен нефти на 2024-25 годы на фоне геополитических рисков, однако понизило оценку стоимости газа в 2023 году из-за сокращения спроса в Европе, активного предложения СПГ, высокого уровня запасов газа и ожиданий увеличения добычи в США.

"Повышение прогноза цен на нефть на 2024-25 годы отражает наше мнение, что для снижения цен потребуется больше времени на фоне сокращения поставок из России и осторожного подхода ОПЕК+ к увеличению предложения", - говорится в пресс-релизе агентства.

Теперь аналитики Fitch ожидают, что разница в котировках Brent и WTI в 2023-25 годах составит $5 из-за высоких транспортных расходов и рыночной волатильности, и опустится до $3 только в 2026 году.

Эксперты оставили неизменным прогноз для котировок Brent на 2023 год на уровне $85 за баррель, тогда как ожидания средней цены WTI на текущий год были понижены на $1, до $80 за баррель. Прогноз для Brent на 2024 год был повышен на $10, до $75 за баррель, на 2025 год - на $12, до $65 за баррель.

Тем временем Fitch резко снизило оценки стоимости газа на европейском хабе TTF и американском Henry Hub на 2023 год.

"Мы снизили наш прогноз цен на газ на европейской площадке TTF в 2023 году вдвое, до $20 за 1 тыс. кубических футов, на фоне большего, чем ожидалось, уровня запасов газа в ЕС, сокращения спроса и обильных поставок СПГ", - отмечают эксперты агентства, добавив, что волатильность на рынке может сохраниться.

Прогноз цен на площадке Henry Hub был снижен до $3,5 с $5 за 1 тыс. кубических футов в 2023 году и до $3,5 с $4 в 2024 году.

"Понижение прогнозов стало следствием более теплой погоды как в Северной Америке, так и в Европе, а также ожиданий роста добычи, в особенности на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне", - говорится в сообщении Fitch.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2022г

2023г

2023г

2024г

2024г

2025г

2025г

Актуальное значение

старый

новый

старый

новый

Старый

новый

Базовый сценарий

нефть Brent

99

85

85

65

75

53

65

нефть WTI

94,3

81

80

62

70

50

60

природ.газ Henry Hub

6,4

5

3,5

4

3,5

3

3

природ.газ TTF/NBP

15,8

40

20

20

20

10

10

Стрессовый сценарий

нефть Brent

45

70

35

45

45

35

нефть WTI

42

65

32

42

42

32

природ.газ Henry Hub

2,5

2

2

2,25

2,25

2,25

природ.газ NBP

15

10

7

7

4,5

4,5
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Тэги: МИР, УГЛЕВОДОРОДЫ, FITCH, ПРОГНОЗ


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