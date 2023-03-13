Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в работе Евразийского экономического саммита в Стамбуле

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправляется с визитом в Турцию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Целью визита Шахбазова в Турцию является участие в 26-ом Евразийском экономическом саммите, который пройдет 14-15 марта в Стамбуле при организации Фонда стратегических и социальных исследований Marmara Group. Саммит пройдет под лозунгом «Покончи с неверием, начинай сотрудничать», - говорится в информации.

По данным ведомства, Шахбазов выступит на панельной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Н.Аббасова