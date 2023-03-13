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ТЭК 13.03.2023 14:35

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в работе Евразийского экономического саммита в Стамбуле

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправляется с визитом в Турцию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Целью визита Шахбазова в Турцию является участие в 26-ом Евразийском экономическом саммите, который пройдет 14-15 марта в Стамбуле при организации Фонда стратегических и социальных исследований Marmara Group. Саммит пройдет под лозунгом «Покончи с неверием, начинай сотрудничать», - говорится в информации.

По данным ведомства, Шахбазов выступит на панельной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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