Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в работе Евразийского экономического саммита в Стамбуле

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправляется с визитом в Турцию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Целью визита Шахбазова в Турцию является участие в 26-ом Евразийском экономическом саммите, который пройдет 14-15 марта в Стамбуле при организации Фонда стратегических и социальных исследований Marmara Group. Саммит пройдет под лозунгом «Покончи с неверием, начинай сотрудничать», - говорится в информации.
По данным ведомства, Шахбазов выступит на панельной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
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