Замглавы МИД Азербайджана рассказал о предложении Баку по реформе Совбеза ООН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов рассказал о предложении Баку по реформе Совета безопасности (СБ) ООН.

«Мы выступаем за выделение места (в качестве постоянного члена СБ ООН – ИФ-Аз) государству африканского континента (…). Мы выступаем также за выделение места постоянного члена СБ председателю (действующему – ИФ) Движения неприсоединения», - сказал Мамедов в интервью Харшу Панту, вице-президенту аналитического центра Observer Research Foundation (ORF) со штаб-квартирой в Нью-Дели (Индия).

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», видеоверсия интервью доступна на YouTube-канале ORF.

Замглавы МИД уточнил, что Азербайджан, который председательствует в ДН в настоящее время, в конце 2023 года передаст Уганде председательство в этой международной организации.

Разговор состоялся в рамках прошедшей в начале марта 2023 года в Нью-Дели (Индия) международной конференции «Диалог Райсина» (Raisina Dialogue 2023), в работе которой принял участие Мамедов. Вместе с индийскими властями ORF ежегодно проводит в Нью-Дели международную конференцию «Диалог Райсина».

Р.Керимов