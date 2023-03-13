Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Германию.
Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Б.Рустамбеков
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