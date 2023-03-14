Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Финансы 14.03.2023 00:25

FDIC передала все депозиты SVB новому юрлицу, назначила его главой Тима Майопулоса

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) передала все депозиты - как застрахованные, так и нет - закрытого в пятницу банка Silicon Valley Bank (SVB) новому банку-санатору Silicon Valley Bank N.A., оператором которого будет сама FDIC, говорится в сообщении регулятора.

Главой нового банка назначен Тим Майопулос, ранее возглавлявший ипотечное агентство Federal National Mortgage Association, более известное как Fannie Mae.

"Вкладчики получат полный доступ к своим средствам этим утром, когда Silicon Valley Bank N.A. откроется и возобновит работу в обычном режиме, включая онлайн-банкинг", - отмечается в пресс-релизе FDIC.

Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Silicon Valley Bank N.A. и продолжат получать клиентскую поддержку. Они смогут пользоваться банкоматами и дебетовыми картами, а также выписывать чеки. Чеки Silicon Valley Bank будут обрабатываться в обычном режиме, а кредитополучатели продолжат совершать платежи по кредитам.

Silicon Valley Bank был закрыт по инициативе калифорнийского финансового регулятора в прошлую пятницу и был передан в управление FDIC.

Аналогичные меры были приняты в отношении нью-йоркского Signature Bank, закрытого в понедельник. Его депозиты и активы были переданы банку-санатору Signature Bridge Bank N.A.

Signature Bridge Bank N.A. возглавит Грег Кармайкл, ранее руководивший финансовой группой Fifth Third Bancorp.

Размер активов Signature Bank по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял $110,4 млрд, объем депозитов, размещенных в банке, - $82,6 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАНК, США, АКТИВЫ, БАНК, НАЗНАЧЕНИЕ, АКТИВЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Экономисты Goldman ждут падения базовой инфляции в США до 2,9% к концу 2023г Азербайджанец Садыгов из «Газпрома» попал под санкции США США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка Старейший банк США BNY Mellon выходит на рынок криптовалют Goldman Sachs сменил руководство ключевого подразделения - по сделкам M&A Глава Morgan Stanley Горман вылечился от коронавируса Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ HSBC неожиданно сменил главу американского подразделения Вознаграждение главы Bank of America выросло на 15% в 2018г, как и годом ранее Белый дом опроверг информацию, что дочь президента Трампа хочет стать президентом Всемирного банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az