FDIC передала все депозиты SVB новому юрлицу, назначила его главой Тима Майопулоса

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) передала все депозиты - как застрахованные, так и нет - закрытого в пятницу банка Silicon Valley Bank (SVB) новому банку-санатору Silicon Valley Bank N.A., оператором которого будет сама FDIC, говорится в сообщении регулятора.
Главой нового банка назначен Тим Майопулос, ранее возглавлявший ипотечное агентство Federal National Mortgage Association, более известное как Fannie Mae.
"Вкладчики получат полный доступ к своим средствам этим утром, когда Silicon Valley Bank N.A. откроется и возобновит работу в обычном режиме, включая онлайн-банкинг", - отмечается в пресс-релизе FDIC.
Вкладчики и заемщики автоматически станут клиентами Silicon Valley Bank N.A. и продолжат получать клиентскую поддержку. Они смогут пользоваться банкоматами и дебетовыми картами, а также выписывать чеки. Чеки Silicon Valley Bank будут обрабатываться в обычном режиме, а кредитополучатели продолжат совершать платежи по кредитам.
Silicon Valley Bank был закрыт по инициативе калифорнийского финансового регулятора в прошлую пятницу и был передан в управление FDIC.
Аналогичные меры были приняты в отношении нью-йоркского Signature Bank, закрытого в понедельник. Его депозиты и активы были переданы банку-санатору Signature Bridge Bank N.A.
Signature Bridge Bank N.A. возглавит Грег Кармайкл, ранее руководивший финансовой группой Fifth Third Bancorp.
Размер активов Signature Bank по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял $110,4 млрд, объем депозитов, размещенных в банке, - $82,6 млрд.
Президент Турции встретился с зампредом ПЕА
Алиев во вторник проведет в Берлине переговоры с Шольцем и Штайнмайером
Баку и Нью-Дели договорились провести МПК в 2023г – МИД Азербайджана
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 4 случая заражения COVID-19
Pfizer покупает производителя лекарств от рака Seagen за $43 млрд
Арестованы подозреваемые в перестрелке около цирка в Баку – Генпрокуратуры и МВД
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Президент Финляндии заявил, что пока рано говорить о передаче Украине истребителей Hornet
Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS
В ООН заявляют, что делают все возможное для выполнения всех аспектов стамбульской зерновой сделки
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна