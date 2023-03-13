США и Филиппины на военных учениях укрепляют способность филиппинской армии бороться с внешними угрозами

Армии США и Филиппин в понедельник приступили к совместным учениям, в ходе которых основное внимание уделяют укреплению потенциала филиппинских военных для противостояния внешним угрозам, сообщает "Чэннел Ньюс Эйша".
"Сценарии учений будут включать в себя защиту архипелага от потенциальных иностранных агрессоров", - заявил командующий армии Филиппин генерал Ромео Броунер.
Он отметил, что в приоритете - подготовка к оборонительным операциям, таким как защита воздушного пространства и береговой линии.
В ежегодных учениях Salaknib, которые продлятся три недели, примут участие свыше 3 тыс. филиппинских и американских военнослужащих. В частности, они будут применять огнестрельное оружие, артиллерию и минометы, вести боевые стрельбы. В основном учения пройдут на крупнейшей филиппинской военной базе "Форт Магсейсей" и на одном из пяти объектов, куда на данный момент разрешен доступ военным США.
В феврале текущего Вашингтон и Манила заключили соглашение о получении доступа американских военных дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. Однако филиппинские власти пока не раскрыли данные, что это за четыре объекта. По некоторым данным, речь может идти, в частности, о базе на северном острове Лусон, который отделен от Тайваня Лусонским проливом, и на острове Палаван на юго-западе, недалеко от спорного архипелага Спратли (китайское название - Наньша).
Накануне посольство КНР в Маниле подвергло критике это соглашение Филиппин и США и назвало его частью усилий Вашингтона по "окружению и сдерживанию Китая".
У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.
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