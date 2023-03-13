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ТЭК 13.03.2023 20:15

Финны переплатили в минувшем году за электричество около 5 млрд евро

Жителям Финляндии из-за энергетического кризиса осенью прошлого года пришлось переплатить около пяти миллиардов евро, подсчитали для программы журналистских расследований телерадиовещания Yle исследователи из университета Аалто.

"В прошлом году электроэнергия в Финляндии была исключительно дорогой. Однако затраты на производство электроэнергии остались более или менее неизменными. Если средняя оптовая цена на электроэнергию в Финляндии в 2020 году составляла 2,8 цента за киловатт-час, то во второй половине прошлого года она превышала 20 центов", - пишет в понедельник портал Yle.

Главной причиной роста цен на электроэнергию исследователи назвали военную операцию России на Украине и последующее нарушение поставок российских энергоносителей. Природный газ стал дефицитом, и цены на электроэнергию, вырабатываемую на газе, резко возросли, отмечает Yle.

Профессор кафедры инженерной физики Петер Лунд считает несправедливым, что счета потребителей за электроэнергию выросли, в то время как производители электроэнергии получили выгоду.

"Это был перевод доходов от потребителей к производителям электроэнергии", - считает Лунд.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, КРИЗИС, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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