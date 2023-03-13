Нефть ушла в минус, Brent подешевела до $81,4 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник на фоне падения спроса на рисковые активы из-за тревожных новостей из банковского сектора США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:34 подешевели на $1,38 (1,67%) - до $81,4 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $1,36 (1,77%) - до $75,32 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.

В пятницу стало известно, что американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский банк Signature Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Между тем внимание рынков постепенно переключается на мартовское заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе. Сейчас котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что трейдеры видят 85%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, тогда как на прошлой неделе консенсус-прогноз предусматривал подъем на 50 б.п.

Важнейшим фактором для Федрезерва может стать февральский отчет об инфляции в Штатах, который будет опубликован во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что инфляция замедлилась в минувшем месяце до 6% с 6,4% в январе.