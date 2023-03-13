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Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

ТЭК 13.03.2023 16:38

Цены на нефть падают почти на 5%, Brent торгуется ниже $79 за баррель

Цены на нефть демонстрируют сильное падение на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США, сообщает MarketWatch.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:09 снизились на $3,8 (4,6%) - до $78,98 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени рухнули на $3,73 (4,9%) - до $72,89 за баррель.

В пятницу стало известно, что американский Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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