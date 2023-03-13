Алиев во вторник проведет в Берлине переговоры с Шольцем и Штайнмайером

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Германию проведет во вторник в Берлине переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на офис канцлера Германии, Алиев и Шольц обсудят экономическое сотрудничество, в частности, в энергетике, а также проведут обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Как сообщалось ранее, Алиев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Германию.

Р.Керимов