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Регион 13.03.2023 20:00

Антимонопольный регулятор Армении рассматривает сделку о продаже "МТС Армения", решения пока нет

Компания "МТС Армения" (бренд Viva-MTS), дочерний оператор российского ПАО "МТС", обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении для получения разрешения на продажу акций.

Как сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь КРОУ Лиана Азизян, заявление компании рассматривается.

"КРОУ ждет позицию министерства высокотехнологической промышленности и Службы национальной безопасности Армении", - сказала Азизян.

Она отказалась назвать имя вероятного покупателя, а также какую долю акций планируется продать. "Это коммерческая тайна, которую мы не вправе разглашать", - сказала Азизян.

Между тем, армянские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают о двух вероятных покупателях "МТС Армении" - букмейкерской конторе 1Xbet и "Газпроме".

В свою очередь, в пресс-службе МТС сообщили "Интерфаксу", что компания фокусируется на развитии бизнеса в России и потенциально может "рассмотреть продажу актива в Армении, если найдутся покупатели с хорошей оценкой".

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Тэги: АРМЕНИЯ, МТС, ДОЧКА, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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