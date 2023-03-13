Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Дальнее зарубежье 13.03.2023 20:45

Байден намерен призвать Конгресс к ужесточению регулирования банков

Президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам, заверив их, что финансовая система страны остается устойчивой, и пообещал привлечь к ответственности виновных в крахе двух банков.

Кроме того, Байден заявил, что призовет американский Конгресс принять меры для ужесточения регулирования банковской системы.

"Американцы могут быть уверенными в том, что банковская система страны безопасна, - сказал Байден. - Ваши депозиты будут на месте, когда они понадобятся вам".

Президент США отметил, что вкладчики Silicon Valley Bank (SVB Financial Group - материнская компания) и Signature Bank, закрытых американскими регуляторами, "могут быть уверены в том, что они будут защищены и сохранят доступ к своим деньгам".

При этом Байден добавил, что инвесторы банков не будут защищены.

"Они знали, что берут на себя риск, а когда риск не оправдывается, инвесторы теряют свои деньги. Так работает капитализм", - сказал он.

Байден подчеркнул, что средства налогоплательщиков в нынешней ситуации с банками использоваться не будут.

Как сообщалось, вслед за закрытием SVB и Signature Bank американские регуляторы пообещали полностью защитить вкладчиков, чтобы избежать разрастания кризиса.

Федрезерв в воскресенье объявил о запуске нового механизма предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, БАНКИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


Похожие новости


TikTok на фоне мер правительства США нанял связанную с Белым домом консалтинговую фирму Байден подбирает кандидатов на ключевые должности в предвыборный штаб Байден намерен участвовать в президентских выборах 2024 года Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ Байден обещает неустанную поддержку Украины и единство НАТО Байден заверил партнеров по НАТО: нападение на одного означает нападение на всех Байден пообещал продолжать помогать Украине Байден посещает Киев для переговоров с Зеленским - Белый дом ФБР дважды проводило обыски в университете Делавэра в рамках расследования дела об обнаруженных у Байдена секретных документах Байден назначил Лейл Брейнард своим советником по экономике - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az