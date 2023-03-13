Байден намерен призвать Конгресс к ужесточению регулирования банков

Президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам, заверив их, что финансовая система страны остается устойчивой, и пообещал привлечь к ответственности виновных в крахе двух банков.
Кроме того, Байден заявил, что призовет американский Конгресс принять меры для ужесточения регулирования банковской системы.
"Американцы могут быть уверенными в том, что банковская система страны безопасна, - сказал Байден. - Ваши депозиты будут на месте, когда они понадобятся вам".
Президент США отметил, что вкладчики Silicon Valley Bank (SVB Financial Group - материнская компания) и Signature Bank, закрытых американскими регуляторами, "могут быть уверены в том, что они будут защищены и сохранят доступ к своим деньгам".
При этом Байден добавил, что инвесторы банков не будут защищены.
"Они знали, что берут на себя риск, а когда риск не оправдывается, инвесторы теряют свои деньги. Так работает капитализм", - сказал он.
Байден подчеркнул, что средства налогоплательщиков в нынешней ситуации с банками использоваться не будут.
Как сообщалось, вслед за закрытием SVB и Signature Bank американские регуляторы пообещали полностью защитить вкладчиков, чтобы избежать разрастания кризиса.
Федрезерв в воскресенье объявил о запуске нового механизма предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".
Президент Турции встретился с зампредом ПЕА
Алиев во вторник проведет в Берлине переговоры с Шольцем и Штайнмайером
Баку и Нью-Дели договорились провести МПК в 2023г – МИД Азербайджана
Нацбанк Казахстана хочет начать внедрение цифрового тенге до конца года
Президент Алиев в Берлине провел встречу с руководителями ведущих компаний Германии
Беларусь примет участие в развитии т/к Север - Юг через Иран
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 4 случая заражения COVID-19
Pfizer покупает производителя лекарств от рака Seagen за $43 млрд
Арестованы подозреваемые в перестрелке около цирка в Баку – Генпрокуратуры и МВД
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна