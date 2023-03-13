Президент Финляндии заявил, что пока рано говорить о передаче Украине истребителей Hornet

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) считает, что подлежащие в скором времени списанию истребители Hornet имеют решающее значение для обороноспособности его страны и пока рано говорить об их передаче Украине.
"Что касается Hornet, то они имеют решающее значение для нашей собственной обороны. То, что будет с ними после вывода из эксплуатации, это иная дискуссия", - заявил глава государства, отвечая в понедельник на просьбу портала Yle прокомментировать высказывания премьер-министра страны Санны Марин (Sanna Marin) о возможной передаче финских истребителей Украине.
"Я бы сейчас посчитал актуальным, чтобы государства и промышленность изучили возможности повышения эффективности производства артиллерийских боеприпасов. Существует большая потребность и коммерческий спрос на них", - сказал президент Финляндии.
Премьер-министр Марин вызвала дискуссию в обществе и руководстве страны на тему истребителей в связи с заявлением в пятницу на пресс-конференции в Киеве, что Финляндии необходимо обсудить отправку истребителей Hornet на Украину.
Однако этот вопрос не рассматривался властями Финляндии и вызвал у руководства страны удивление, о чем сказали для СМИ страны президент Ниинистё, министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) и командующий вооруженными силами страны генерал Тимо Кивинен (Tomo Kivinen), командующий военно-воздушными силами Финляндии генерал-майор Юха-Пекка Керянен (Juha-Pekka Keranen).
На состоявшейся в понедельник в городе Вааса пресс-конференции Марин заявила, что сказанные в Киеве слова нужно воспринимать как часть возможной дискуссии по этому вопросу, а не как уже действующую политику правительства.
"У Финляндии нет политики по этому вопросу, но у нас есть возможность проведения этой дискуссии и участия в совместных международных усилиях", - отметила Марин.
"Понятно, что Украине нужна более тяжелая техника. И хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и да, следующий большой вопрос - это истребители и ПВО в более широком смысле", - сказала премьер Финляндии.
В настоящее время ВВС Финляндии располагают 62 истребителями McDonnell Douglas F/A-18 Hornets. Ранее сообщалось, что в 2025 году начнется их вывод из состава ВВС и в основном они пойдут на запасные части.
Им на смену поступят 64 истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II.
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