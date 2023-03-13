Падение цен на нефть замедлилось

Нефть продолжает дешеветь на опасениях банковского кризиса в США и рецессии в экономике страны.

Однако темпы снижения цен заметно ослабились по сравнению с падением почти на 5% ранее в ходе торгов.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:21 снизились на $0,5 (0,6%) - до $82,28 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,51 (0,67%) - до $76,17 за баррель.

"Цены на нефть продолжают колебаться в зависимости от общего уровня склонности к риску", - отмечает сырьевой аналитик Saxo Bank Оле Хансен. В то время как реакция на банковский кризис окажет поддержку сырьевым товарам, "риск рецессии в США усилился на фоне последних событий, и с учетом этого в ближайшее время торговля нефтью, вероятно, будет проходить в ограниченном диапазоне цен".

Тем не менее, многие аналитики по-прежнему настроены оптимистично в отношении долгосрочных перспектив рынка, пишет агентство Bloomberg. По прогнозам Saudi Aramco, потребление нефти может достигнуть рекордных 102 млн баррелей в сутки к концу 2023 года.