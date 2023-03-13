Нацбанк Казахстана хочет начать внедрение цифрового тенге до конца года

Нацбанк Казахстана совместно с участниками финрынка планирует до конца 2023 года начать внедрение платформы цифрового тенге, сообщила пресс-служба регулятора по итогам совещания по вопросам развития национальной платежной системы и цифровой финансовой инфраструктуры.

"В этом году совместно с участниками финансового рынка планируется внедрение первого этапа промышленной платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение национальной цифровой валюты упростит процедуру социальных платежей для граждан и государственных органов и предоставит возможность создания инновационных сервисов на базе технологии смарт-контрактов", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года регулятор заявлял об успешном тестировании этой платформы.

Кроме того, участники совещания договорились продолжать исследования в области использования платформы цифрового тенге в индустрии цифровых активов и децентрализованных финансов. Помимо этого, планируется пилотный проект по внедрению стандартов открытых программных интерфейсов (Open API) и использования платформы открытого банкинга (Open Banking).

"Внедрение открытого банкинга обеспечит развитие конкуренции на рынке финансовых услуг, оптимизирует межсистемное взаимодействие между экосистемами и обеспечит защиту персональных данных и прав потребителей без ущерба развитию инноваций", - говорится в сообщении.

Предполагается, что запущенные Нацбанком в 2022 году система мгновенных платежей и межбанковская система платежных карточек будут масштабированы.

"Дальнейшее развитие платежных систем обеспечит устойчивость и бесперебойность безналичных платежей в Казахстане, снизит издержки для участников делового оборота и повысит удобство для потребителей", - добавляет регулятор.

Как сообщалось ранее, Нацбанк хочет внедрить цифровой тенге до конца 2025 года в три этапа. Внедрение национальной цифровой валюты, согласно ожиданиям властей, повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования средств и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов.