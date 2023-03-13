Президент Турции встретился с зампредом ПЕА

Президент Турции, председатель партии Справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган принял заместителя председателя партии Ени Азербайджан (ПЕА), руководителя Центрального аппарата партии Таира Будагова и сопровождающую его делегацию.
Прием состоялся в штаб-квартире ПСР и прошёл в закрытом для прессы режиме, сообщает агентство "Анадолу".
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