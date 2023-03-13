Число жертв землетрясений в Турции превысило 48 тыс.

Число погибших в Турции в результате разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше возросло до 48 448 человек.
Об этом на пресс-конференции в провинции Малатья в понедельник, 13 марта, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Сойлу отметил, что среди погибших в результате землетрясения 6 660 иностранцев, большая часть из них - сирийцы.
По словам министра, судмедэксперты пытаются установить личности 1615 человек, часть из них - иностранцы, часть- граждане Турции.
Глава ведомства отметил, что правительство продолжает выделять гражданам финансовую помощь после стихийного бедствия.
До сегодняшнего дня по 10 тыс. лир получили 1 млн 376 тыс. 947 домохозяйств, выделяются средства на логистические расходы при переезде, а также на оплату аренды жилья, отметил министр.
Глава МВД сообщил, что в провинциях Турции планируется разбить 239 контейнерных городков, на территории которых будет установлено 115 тыс. 585 контейнеров.
“То есть жилье получат 115 тыс. 585 семей. Пока установлено 23 городка и 21 тыс. контейнеров. 85 тыс. человек уже разместили в этих контейнерах домах”,- сообщил Сойлу.
По его словам, по линии Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и НПО распределили среди граждан и установили 433 тыс. 536 палаток, всего разбито 354 палаточных городков.
6 февраля на юге и юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке, сообщает агентство "Анадолу".
Президент Турции встретился с зампредом ПЕА
Алиев во вторник проведет в Берлине переговоры с Шольцем и Штайнмайером
Баку и Нью-Дели договорились провести МПК в 2023г – МИД Азербайджана
Нацбанк Казахстана хочет начать внедрение цифрового тенге до конца года
Президент Алиев в Берлине провел встречу с руководителями ведущих компаний Германии
Беларусь примет участие в развитии т/к Север - Юг через Иран
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 4 случая заражения COVID-19
Pfizer покупает производителя лекарств от рака Seagen за $43 млрд
Арестованы подозреваемые в перестрелке около цирка в Баку – Генпрокуратуры и МВД
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна