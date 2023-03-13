Число жертв землетрясений в Турции превысило 48 тыс.

Число погибших в Турции в результате разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше возросло до 48 448 человек.

Об этом на пресс-конференции в провинции Малатья в понедельник, 13 марта, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Сойлу отметил, что среди погибших в результате землетрясения 6 660 иностранцев, большая часть из них - сирийцы.

По словам министра, судмедэксперты пытаются установить личности 1615 человек, часть из них - иностранцы, часть- граждане Турции.

Глава ведомства отметил, что правительство продолжает выделять гражданам финансовую помощь после стихийного бедствия.

До сегодняшнего дня по 10 тыс. лир получили 1 млн 376 тыс. 947 домохозяйств, выделяются средства на логистические расходы при переезде, а также на оплату аренды жилья, отметил министр.

Глава МВД сообщил, что в провинциях Турции планируется разбить 239 контейнерных городков, на территории которых будет установлено 115 тыс. 585 контейнеров.

“То есть жилье получат 115 тыс. 585 семей. Пока установлено 23 городка и 21 тыс. контейнеров. 85 тыс. человек уже разместили в этих контейнерах домах”,- сообщил Сойлу.

По его словам, по линии Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и НПО распределили среди граждан и установили 433 тыс. 536 палаток, всего разбито 354 палаточных городков.

6 февраля на юге и юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке, сообщает агентство "Анадолу".