Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Дальнее зарубежье 13.03.2023 20:17

Россия не возражает против продления "зерновой сделки" после 18 марта, но только на 60 дней - замглавы МИД РФ

Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней, дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Российская сторона, отмечая "пакетный" характер предложенных Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - говорится в комментарии Вершинина, распространенном по итогам консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН в Женеве.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, "размораживание" финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса"", - отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, состоявшийся разговор подтвердил, что "если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозэкспортёров по-прежнему сохраняются барьеры".

"Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", - сказал замминистра.

Очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом состоялись в Женеве в понедельник.

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекает 18 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Экспортеры РФ не ожидают критических сбоев в поставках зерна в Турцию из-за землетрясения Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 1 млн т, до 43 млн т В решении вопроса поставок российского продовольствия на мировой рынок есть положительные подвижки - Песков Обсуждение продления зерновой сделки продолжается, идет напряженная работа - Песков Россия оставляет за собой право жестко реагировать на возможные провокации Украины по зерновой сделке - замглавы МИД РФ РФ в первой декаде ноября не поставляла пшеницу в Азербайджан Россия на переговорах с ООН отметила важность свободных поставок своих удобрений и зерна на мировые рынки Генсек ООН приветствует возобновление участия РФ в «зерновой сделке» Путин: Россия сохраняет право выйти из «зерновой сделки» Путин поручил Минобороны РФ возобновить участие в «зерновой сделке»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az