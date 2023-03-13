Суд в Пакистане выдал новый ордер на арест бывшего премьера Имрана Хана

Окружной суд Исламабада в понедельник выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана по обвинению в продаже им иностранных подарков и угрозе в отношении женщины-судьи.

Как сообщают местные СМИ, экс-премьер не явился на заседаниях окружного суда Исламабада.

Вслед за решением Окружного суда сотрудники правоохранительных органов Исламабада отправились в Лахор на вертолете, чтобы взять его под стражу.

Между тем, Хан отправился на митинг, который будет организован сегодня, 13 марта, против запланированных на 30 апреля выборов в Пакистане.

28 февраля был выдан ордер на арест Хана, который не присутствовал на слушаниях по делу о продаже им иностранных подарков во время пребывания на посту главы правительства.

Бывший премьер подал апелляцию в вышестоящий суд, который приостановил действие ордера на арест до 13 марта.

Правительство Имрана Хана, получившее 174 голоса против в результате вотума доверия, проведенного в парламенте Пакистана 10 апреля, падало в отставку.

На выборах, состоявшихся 11 апреля Шахбаз Шариф, брат Наваза Шарифа, три срока занимавший пост премьер-министра страны, был избран премьер-министром при поддержке абсолютного большинства со 174 голосами.

Бывший премьер-министр Пакистана был ранен в ноги в результате вооруженного нападения на его автоколонну в городе Вазирабад провинции Пенджаб. В результате нападения 1 человек погиб и 13 сторонников Хана получили ранения.