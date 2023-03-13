Запрос Пентагона на бюджет 2024 года подразумевает модернизацию авиации, работу над гиперзвуковыми ракетами

Пентагон, запрашивая $842 млрд на оборонные нужды на 2024 финансовый год, планирует, в частности, продолжить модернизацию боевой авиации, а также разработку и закупку гиперзвуковых ракет, говорится в сообщении, распространенном в понедельник оборонным ведомством США.
Так, в пояснениях Пентагона указывается, что $61,1 млрд планируется выделить на "модернизацию и закупку авиации". В частности, это коснется самолетов F-22, F-35, а также - работ над перспективным стратегическим бомбардировщиком нового поколения B-21.
Кроме того, $48,1 млрд Пентагон просит на усиление ВМС, включая строительство девяти кораблей. Речь идет и о "продолжении процесса строительства атомных авианосцев класса "Форд" и перспективных стратегических атомных подлодок типа "Колумбия".
$13,9 млрд предлагается выделить на модернизацию вооружения морской пехоты, а $29,8 млрд - на усиление ПРО США.
Пентагон запросил $11 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет и на покупку 24 из них, отмечается в документе.
Еще $30,6 млрд в министерстве обороны США считают необходимым выделить на закупку боеприпасов, в том числе - ракет.
На поддержание боеготовности армии Пентагон предлагает выделить $146 млрд.
В запросе есть и статьи расходов на "противостояние российской агрессии против НАТО и ее партнеров". Среди прочего, $3,6 млрд Пентагон намерен потратить на Европейскую инициативу по сдерживанию, а $300 млн - на Инициативу по оказанию поддержки Украины в сфере безопасности.
Пентагон, мотивируя бюджетный запрос, также выразил намерение повысить зарплату военных, а также - работающих в сфере обороны гражданских, на 5,2%.
На прошлой неделе сообщалось, что администрация США желает получить финансирование Минобороны на 2024 финансовый год в размере $842 млрд - на 3,2% больше, чем в 2023 финансовом году.
Теперь этот запрос будут рассматривать в Конгрессе США, поэтому итоговый бюджет может значительно отличаться от первоначального запроса.
В декабре 2022 года американские законодатели одобрили выделение на 2023 финансовый год $817 млрд для Пентагона.
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