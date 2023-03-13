Проект оборонного бюджета США фокусируется на вызовах со стороны Китая, России

Запрос Пентагона на бюджет на 2024 финансовый год сформулирован с учетом необходимости противостоять Китаю и России, говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.
"Запрос на 2024 финансовый год больше, чем когда бы то ни было ориентирован на реализацию стратегических целей. Как отмечается в нашей Национальной оборонной стратегии, основной вызов для нас - это КНР", - подчеркивается в нем.
"Бюджетный запрос президента на 2024 финансовый год позволит Минобороны инвестировать в возможности, которые обеспечат нам... боеспособные силы - с фокусом на Китае..., а также - на противодействие острой угрозе со стороны России", - подчеркивает Остин.
"В то время, как Китай стремится в ускоренном темпе модернизировать свою армию, наш бюджетный запрос поможет сохранить превосходство США...", - считает он.
На прошлой неделе стало известно, что Белый дом хотел профинансировать Минобороны на 2024 финансовый год в размере $842 млрд - на 3,2% больше, чем в 2023 году. Теперь этот запрос рассмотрят в Конгрессе.
Президент США Джо Байден в послании Конгрессу отмечал, что в проекте оборонного бюджета приоритет отдают развитию альянсов с другими странами, задачам "опередить Китай в конкурентной борьбе на мировой арене и продолжать поддержки Украины"
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