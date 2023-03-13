Авиасообщение между Минском и Тегераном возобновится с 26 марта - глава белорусского Минтранса

Прямое авиасообщение между Беларусью и Ираном откроется с 26 марта текущего года, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

"Мы договорились о том, что с 26 марта будет возобновлено прямое авиасообщение между Минском и Тегераном", - сказал глава белорусского Минтранса журналистам в понедельник по итогам переговоров в Тегеране, его слова приводит госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, "рейсы будет осуществлять иранская авиакомпания Mahan Air, пока два раза в неделю".

Министр считает, что возобновление прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном "станет еще одним стимулом для развития бизнеса и двусторонних контактов".

С 2010 года полеты из Минска в Тегеран осуществляла белорусская национальная авиакомпания "Белавиа", однако в 2018 году эти рейсы были закрыты "по техническим причинам", без объявления компанией подробностей.