Беларусь примет участие в развитии т/к Север - Юг через Иран

Беларусь вместе с Ираном и Россией примет участие в развитии международного транспортного коридора Север - Юг, сообщил в понедельник журналистам министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.
"Иранской стороне требуется сегодня построить порядка 180 километров железной дороги. И иранская сторона активно приступила к этой работе, чтобы закончить железнодорожный коридор Север - Юг в направлении порта Бендер-Аббас. Это тоже для нас важно, потому что, когда мы говорим о перевозке в Иране, мы говорим и о транзите через Иран в дальние страны. Это очень важный коридор, и мы договорились вместе его развивать", - сказал Авраменко, комментируя итоги переговоров президентов Белоруссии и Ирана в Тегеране, его слова приводит госагентство БелТА.
Министр также отметил, что после переговоров был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года. "Это означает, что наши перевозчики, как и иранские, могут беспрепятственно осуществлять двусторонние перевозки", - пояснил он.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
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