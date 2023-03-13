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Бизнес и законодательство 13.03.2023 21:06

Президент Алиев в Берлине провел встречу с руководителями ведущих компаний Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Берлине провел встречу с руководителями ведущих компаний Германии, сообщает сайт главы государства.

"На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в экономической сфере, в том числе в области промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, образования, технологий и др.", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФРГ, ВСТРЕЧА


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