Президент Алиев в Берлине провел встречу с руководителями ведущих компаний Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Берлине провел встречу с руководителями ведущих компаний Германии, сообщает сайт главы государства.
"На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в экономической сфере, в том числе в области промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, образования, технологий и др.", - говорится в информации.
Н.Аббасова
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