В ООН заявляют, что делают все возможное для выполнения всех аспектов стамбульской зерновой сделки

В ООН работают со всеми сторонами, имеющими отношение к заключенной в Стамбуле зерновой сделке, и предпринимают все возможные усилия для ее сохранения, заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы продолжаем работать с частными компаниями, Российской Федерацией, ЕС, Великобританией, США и другими, чтобы облегчить процесс выполнения сделки в полном объеме", - сказал Дюжаррик на брифинге в понедельник.
На уточняющий вопрос об озвученной российской стороной возможности продления сделки на 60 дней, он сказал, что не будет "вдаваться в детали прямо сейчас". Дюжаррик добавил, что информация о позиции ООН по данному вопросу, вероятно, поступит из Женевы, где в понедельник состоялись переговоры представителей ООН и РФ по зерновой сделке.
"Мы делаем все, чтобы сохранить целостность соглашения", - сказал он.
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