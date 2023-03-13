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Дальнее зарубежье 13.03.2023 23:30

В ООН заявляют, что делают все возможное для выполнения всех аспектов стамбульской зерновой сделки

В ООН работают со всеми сторонами, имеющими отношение к заключенной в Стамбуле зерновой сделке, и предпринимают все возможные усилия для ее сохранения, заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем работать с частными компаниями, Российской Федерацией, ЕС, Великобританией, США и другими, чтобы облегчить процесс выполнения сделки в полном объеме", - сказал Дюжаррик на брифинге в понедельник.

На уточняющий вопрос об озвученной российской стороной возможности продления сделки на 60 дней, он сказал, что не будет "вдаваться в детали прямо сейчас". Дюжаррик добавил, что информация о позиции ООН по данному вопросу, вероятно, поступит из Женевы, где в понедельник состоялись переговоры представителей ООН и РФ по зерновой сделке.

"Мы делаем все, чтобы сохранить целостность соглашения", - сказал он.

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Тэги: ООН, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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