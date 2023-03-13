В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 4 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 946, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев.

За 24 часа летальных случаев от COVID-19 не зафиксировано.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 144 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 590 человек (+7 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 212 человек.

За сутки медики провели 747 тестов на коронавирус против 1114 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 542 тыс. 59 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова