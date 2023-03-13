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Регион 13.03.2023 21:40

Главы МИД РФ и Ирана обсудили по телефону товарооборот и региональные темы

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиан в ходе телефонного разговора в понедельник выразили удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота между странами, несмотря на санкции, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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