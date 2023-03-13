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Дальнее зарубежье 13.03.2023 23:00

Польша устанавливает противотанковые ежи и бетонные блоки на закрытом ранее погранпереходе на границе с Беларусью

Польша устанавливает противотанковые ежи и бетонные блоки на закрытом ранее погранпереходе на границе с Беларусью, сообщил в понедельник официальный телеграм-канал главы Гродненской области Белоруссии Владимира Караника.

Телеграм-канал опубликовал снятые с помощью дрона кадры укреплений, установленных на польской стороне погранперехода "Кузница Белостоцкая - Брузги". "Так выглядит пограничный пункт пропуска "Брузги" с Польшей с белорусской стороны после установки польскими военными бетонных блоков и противотанковых ежей", - говорится в сообщении, сопровождающим фото и видео, сделанные дроном.

Ранее о том, что польские военные начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Беларусью, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. "Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - подчеркивал глава Минобороны Польши.

Пограничный пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" ("Брузги" на белорусской стороне) был закрыт по инициативе Польши в ноябре 2021 г. На данный момент на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска - один для грузового ("Козловичи - Кукурыки"), другой для легкового ("Брест - Тересполь") транспорта. При этом с 21 февраля текущего года в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

В октябре 2022 года Польша заявила о завершении строительства заграждения на границе с Белоруссией длиной 186 километров и высотой 5 метров, оснащенного камерами ночного видения и датчиками движения. В декабре того же года Польша заявила о намерении возвести 199-километровый электронный барьер на границе с Россией.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, УКРЕПЛЕНИЕ


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