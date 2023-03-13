В Белом доме рассчитывают на контакты между лидерами США и Китая

Президент США Джо Байден рассчитывает на контакты в обозримом будущем с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил в понедельник советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас пока нет точной даты, однако президент Байден заявлял о готовности провести такие контакты", - сказал он журналистам.

Салливан пояснил, что с точки зрения США такой разговор может состояться после завершившегося ранее в марте процесса формирования нового руководства КНР.

Комментируя сообщения СМИ о возможной скорой встрече Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, Салливан напомнил, что США призывают Пекин не передавать России оружия, которое можно было бы применить в ходе спецоперации на Украине. "Именно за этим аспектом мы будем следить", - отметил он, говоря о возможных переговорах лидеров России и Китая.