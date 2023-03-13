В госдепе не видят доказательств того, что Иран мог получить переданное Украине американское оружие

В Вашингтоне не видят признаков того, что американское вооружение, переданное Украине, могло попасть Ирану, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы не видели достоверных признаков того, что военная помощь, которую мы предоставляли нашим украинским партнерам, попала бы к кому-то еще, но мы внимательно следим за этим", - заявил Прайс во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что не может подтвердить достоверность сообщений некоторых западных СМИ, утверждавших ранее в марте, что Россия якобы могла передать Ирану некоторые виды американского оружия, захваченные в Украине.

Прайс напомнил, что у США есть "надежный план мониторинга", который позволяет отслеживать судьбу передаваемого американского оружия.