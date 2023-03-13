Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Дальнее зарубежье 13.03.2023 23:22

В госдепе не видят доказательств того, что Иран мог получить переданное Украине американское оружие

В Вашингтоне не видят признаков того, что американское вооружение, переданное Украине, могло попасть Ирану, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы не видели достоверных признаков того, что военная помощь, которую мы предоставляли нашим украинским партнерам, попала бы к кому-то еще, но мы внимательно следим за этим", - заявил Прайс во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что не может подтвердить достоверность сообщений некоторых западных СМИ, утверждавших ранее в марте, что Россия якобы могла передать Ирану некоторые виды американского оружия, захваченные в Украине.

Прайс напомнил, что у США есть "надежный план мониторинга", который позволяет отслеживать судьбу передаваемого американского оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


Похожие новости


В Госдепе США опровергли сообщения о готовящемся обмене пленными с Ираном США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана США ввели санкции против ряда компаний и чиновников Ирана за нарушение прав женщин США ввели санкции против шести компаний за транспортировку и продажу иранской нефти Иран способен за 12 дней получить материал, необходимый для создания атомной бомбы - Пентагон Глава МИД Ирана получил от США послание с готовностью работать над достижением договоренности по ядерной сделке Тегеран еще не принял решение о возобновлении оружейной ядерной программы США ввели санкции против восьми иранцев, связанных с производством беспилотников Постпред США призвал власти Ирана провести расследование и наказать виновных в террористической атаке на посольство Азербайджана в Тегеране США поддерживают призыв Алиева о скорейшем расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране - Прайс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az