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Дальнее зарубежье 13.03.2023 23:36

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia в рамках партнерства AUKUS (США, Австралия, Британия), заявил в понедельник журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В начале 2030-х годов предусмотрена поставка трех субмарин класса Virginia из США в Австралию с возможностью увеличения до пяти единиц в случае необходимости", - сказал он.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, и занимавшие тогда посты премьер-министров Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS должно стать строительство АПЛ для Австралии.

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Тэги: США, АВСТРАЛИЯ, ПОДЛОДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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