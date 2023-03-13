Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia в рамках партнерства AUKUS (США, Австралия, Британия), заявил в понедельник журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"В начале 2030-х годов предусмотрена поставка трех субмарин класса Virginia из США в Австралию с возможностью увеличения до пяти единиц в случае необходимости", - сказал он.
В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, и занимавшие тогда посты премьер-министров Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS должно стать строительство АПЛ для Австралии.
Президент Турции встретился с зампредом ПЕА
Алиев во вторник проведет в Берлине переговоры с Шольцем и Штайнмайером
Баку и Нью-Дели договорились провести МПК в 2023г – МИД Азербайджана
Volkswagen построит в Канаде завод по выпуску комплектующих для электромобилей
Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с компаниями из ФРГ в развитии транспортной инфраструктуры - Алиев
FDIC передала все депозиты SVB новому юрлицу, назначила его главой Тима Майопулоса
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 4 случая заражения COVID-19
Pfizer покупает производителя лекарств от рака Seagen за $43 млрд
Арестованы подозреваемые в перестрелке около цирка в Баку – Генпрокуратуры и МВД
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна