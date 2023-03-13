Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia в рамках партнерства AUKUS (США, Австралия, Британия), заявил в понедельник журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В начале 2030-х годов предусмотрена поставка трех субмарин класса Virginia из США в Австралию с возможностью увеличения до пяти единиц в случае необходимости", - сказал он.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, и занимавшие тогда посты премьер-министров Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS должно стать строительство АПЛ для Австралии.