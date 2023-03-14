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Транспорт и связь 14.03.2023 01:35

Volkswagen построит в Канаде завод по выпуску комплектующих для электромобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen планирует построить в Канаде завод по выпуску комплектующих для аккумуляторов, которые используются в электромобилях, сообщает MarketWatch.

Предприятие будет расположено в Сент-Томасе (провинция Онтарио) и станет для компании первым по производству аккумуляторных элементов в Северной Америке, сообщил VW. Начало производства запланировано на 2027 год.

VW планирует к 2030 году вывести на рынок не менее 25 новых моделей электромобилей.

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Тэги: КАНАДА, VW, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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