Volkswagen построит в Канаде завод по выпуску комплектующих для электромобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen планирует построить в Канаде завод по выпуску комплектующих для аккумуляторов, которые используются в электромобилях, сообщает MarketWatch.

Предприятие будет расположено в Сент-Томасе (провинция Онтарио) и станет для компании первым по производству аккумуляторных элементов в Северной Америке, сообщил VW. Начало производства запланировано на 2027 год.

VW планирует к 2030 году вывести на рынок не менее 25 новых моделей электромобилей.