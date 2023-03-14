Volkswagen построит в Канаде завод по выпуску комплектующих для электромобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen планирует построить в Канаде завод по выпуску комплектующих для аккумуляторов, которые используются в электромобилях, сообщает MarketWatch.
Предприятие будет расположено в Сент-Томасе (провинция Онтарио) и станет для компании первым по производству аккумуляторных элементов в Северной Америке, сообщил VW. Начало производства запланировано на 2027 год.
VW планирует к 2030 году вывести на рынок не менее 25 новых моделей электромобилей.
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