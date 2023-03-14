Алиев: Азербайджан обладает уже достаточно диверсифицированной географией поставок газа

Азербайджан планирует расширять пропускную способность газопроводов в связи с растущим спросом на газ в Европе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В связи с растущим спросом в Европе на природный газ из новых источников, мы планируем расширить пропускную способность наших трубопроводов. Планируется расширить пропускную способность TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров, пропускную способность ТАР - с 10 млрд до 20 млрд кубометров», - сказал Алиев в понедельник в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Президент отметил, что после начала российско-украинской войны Азербайджан получил запросы от более чем 10 европейских стран на поставку газа или на увеличение существующих объемов поставок. «Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа», - подчеркнул глава государства.

По его словам, менее года тому назад президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы в энергетическом секторе.

«Это большая честь получить такую оценку наших достижений. (…) мы поставляем во многие европейские страны нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию», - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов