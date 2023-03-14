Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

ТЭК 14.03.2023 00:22

Алиев: Азербайджан обладает уже достаточно диверсифицированной географией поставок газа

Азербайджан планирует расширять пропускную способность газопроводов в связи с растущим спросом на газ в Европе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В связи с растущим спросом в Европе на природный газ из новых источников, мы планируем расширить пропускную способность наших трубопроводов. Планируется расширить пропускную способность TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров, пропускную способность ТАР - с 10 млрд до 20 млрд кубометров», - сказал Алиев в понедельник в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Президент отметил, что после начала российско-украинской войны Азербайджан получил запросы от более чем 10 европейских стран на поставку газа или на увеличение существующих объемов поставок. «Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа», - подчеркнул глава государства.

По его словам, менее года тому назад президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным партнером Европы в энергетическом секторе.

«Это большая честь получить такую оценку наших достижений. (…) мы поставляем во многие европейские страны нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию», - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗОПРОВОДЫ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az